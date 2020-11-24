РИАМО - 24 ноя. Правоохранители задержали предположительно мать ребенка, который просидел один в закрытой квартире несколько дней, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик просидел один в запертой квартире несколько дней. Ему помогли выбраться из квартиры полицейские. Затем его направили в больницу для установления состояния здоровья.

В отношении 31-летней задержанной проводятся следственные действия и уточняются все обстоятельства произошедшего.