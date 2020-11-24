РИАМО - 24 ноя. В Москве сохранят бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2018 году Федеральный закон <...> № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территорий» был дополнен статьей 5.1, регулирующей вопросы взимания платы за посещение ООПТ. В 2020 году правительство России утвердило порядок расчета и взимания такой платы», - говорится в сообщении.

В то же время законом предусматривается, что субъекты РФ могут сами устанавливать льготные категории граждан, которые получат право посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

Собянин принял решение освободить всех граждан от платы за посещение ООПТ регионального значения.

«Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем», - говорится в сообщении.