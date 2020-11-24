РИАМО - 24 ноя. Президиум правительства Москвы принял решения об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт), которые произойдут в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндек­сирована на 4,6%», - говорится в сообщении.

Кроме того, на 3,5% увеличится минимальный размер взноса на капитальный ремонт.

Насколько вырастут тарифы на воду, отопление, электричество после 1 июля 2021 года станет известно позже.

При этом рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%.

Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ в столице сохраняются в полном объеме.

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