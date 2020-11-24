РИАМО - 24 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о выделении дополнительных средств на выплаты пособий на детей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«До конца 2020 года на выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы будет направлено 3,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей, которые получают пособия.