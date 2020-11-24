РИАМО - 24 ноя. Со следующего года в столице горожане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости представлять в Главархив Москвы документы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Речь идет о свидетельстве о регистрации брака и других актах гражданского состояния.

«Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде – посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния», - говорится в сообщении.

Постановление, которое вносит изменений в административный регламент предоставления госуслуги по подготовке справок из Главархива, было подписано мэром города Сергеем Собяниным. Оно вступает в силу с 1 января 2021 года.

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