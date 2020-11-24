РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Обучающий семинар по социальной адаптации проведут для трудовых мигрантов подмосковного Подольска 27 ноября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Обучающий семинар для трудовых мигрантов проведет в Подольске Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Так, 27 ноября в 13:30 в мусульманском центре «Рахман» (микрорайон Климовск, улица Революции, 3) пройдет семинар для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество. В семинаре примут участие трудовые мигранты Подольска, а также представители и лидеры общественных объединений и диаспор», - говорится в сообщении.

В рамках семинара участники узнают об изменениях в миграционном законодательстве, получат комментарии экспертов по использованию патента, заключению трудовых договоров, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, тестированию на знание русского языка, узнают зачем и кому нужен полис добровольного медицинского страхования (ДСМ), какие нужны документы для его оформления.

Также будет проходить и трансляция семинара. Она начнется 27 ноября в 13:25 и будет проходить по ссылке: https://youtu.be/dupzIC7I1_M.