РИАМО - 24 ноя. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали ранее судимого местного жителя, который украл у мужчины 9 тысяч рублей, оставленные им по невнимательности в купюроприемнике банкомата, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель, у которого украли денежные средства, оставленные им по невнимательности в купюроприемнике банкомата. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 47-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.