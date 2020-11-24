РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. За минувшие сутки в Люберцах выявили два новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 2 985 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 970 случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки два новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 985 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 628 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1010 человек.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.