РИАМО - 24 ноя. В России на текущий момент развернули свыше 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости.
Во вторник проходит заседание координационного совета уполномоченных по правам человека, на котором был затронут вопрос лечения коронавирусной инфекции.
Также более 31 тысячи коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.
В России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. Умер за сутки 491 заболевший, полностью выздоровело 23 226 человек. На сегодняшний день в РФ всего выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 НОЯБРЯ
- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.
- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.
- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.
- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.
- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии