РИАМО - 24 ноя. В России на текущий момент развернули свыше 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости.

Во вторник проходит заседание координационного совета уполномоченных по правам человека, на котором был затронут вопрос лечения коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в стране развернуты более 274 тысяч ковидных коек. Из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода», — сказала Голикова на заседании.

Также более 31 тысячи коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

​В России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. Умер за сутки 491 заболевший, полностью выздоровело 23 226 человек. На сегодняшний день в РФ всего выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах.​

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.