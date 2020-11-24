РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В Балашихе сотрудники полиции задержали мужчину, который украл деньги с банковской карты местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой украли деньги с ее банковской карты путем снятия наличных в размере 8 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.