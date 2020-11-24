РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Большинство работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в подмосковном Подольске начнется весной 2021 года, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

По его словам, Фонд капитального ремонта в 2020 году сформировал краткосрочную программу, рассчитанную до 2022 года. Однако из-за того, что заключение договоров произошло в июле, многие подрядные организации не успели подготовить необходимую документацию для выхода на объекты.

«В текущем году планировались работы только по капитальному ремонту кровель и фасадов. Тем не менее большинство работ перешли на следующий год. В настоящее время подрядчики приступили к капремонту в 5 домах, в том числе в микрорайоне Львовский. Однако большинство работ в многоквартирных домах округа начнутся весной 2021 года», - сказал Фокин.

Он отметил, что в трехлетнюю программу включено свыше 300 домов. Более чем в 150 домах запланирован ремонт фасада, еще в 150 домах – ремонт кровли, также по ряду адресов проведут капремонт фундамента и инженерных сетей.