РИАМО - 24 ноя. Правоохранительные органы столицы изъяли у 31-летнего мужчины 11 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД России по городу Москве <...> задержали мужчину, подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ», – сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Злоумышленника задержали после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья. Содержимое коробки весило больше 1 килограмма.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».