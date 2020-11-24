РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В подмосковной Балашихе определили десять мест для вывоза и временного складирования снега в текущем зимнем сезоне, соответствующее постановление главы городского округа Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Постановление было подписано 23 ноября в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О благоустройстве в Московской области», а также учитывая письмо управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Определить площадки для вывоза и временного складирования снега на территории городского округа Балашиха в период зимней уборки 2020-2021 годов», - говорится в тексте документа.

Согласно документу, были определены десять мест складирования снега: два участка в деревне Черное рядом с железнодорожным переездом, два участка в микрорайоне Авиаторов напротив дома №6 по улице Колдунова.

Дополнительными площадками станут четыре участка в микрорайоне Железнодорожный на улице Автозаводская, участок в селе Новый Милет, а также на улице Агрогородок в деревне Черное.

Организациям, осуществляющим эксплуатацию площадок для вывоза и временного складирования снега, указано обеспечить до 27 ноября завершение работ по подготовке мест для приема снега.

«Очистить от твердых бытовых отходов земельные участки, определенные под площадки временного складирования снега и прилегающую к ним территорию; провести выравнивание и обвалование площадок по периметру; установить в местах размещения площадок таблички с информацией о недопустимости складирования на их территории твердых бытовых отходов; оборудовать площадки шлагбаумами, обеспечить охрану площадок», - добавляется в документе.