РИАМО - 24 ноя. Компания «Мосгаз» опровергла информацию о хлопке газа, произошедшем в жилом доме на Малой Тульской улице, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Заявка с категорией «хлопок газа» поступила в Центральное диспетчерское управление компании по каналам экстренной линии. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры.

«По результатам осмотра квартиры в жилом доме по адресу: улица Малая Тульская, дом 8, все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет», - говорится в сообщении.

При этом хозяйка квартира сообщила прибывшим сотрудникам «Мосгаза», что хлопок на самом деле был в телепередаче.

При возникновении запаха газа нужно вызывать аварийную бригаду, телефон — 104.