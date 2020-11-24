РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Рабочие планируют завершить капремонт фасада в одном из домов микрорайона Климовск Подольска к концу декабря, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

Рабочие приступили к капитальному ремонту фасада и кровли на доме 2/18 по улице Победы в микрорайоне Климовск в конце октября в рамках областной программы. Ранее на необходимость проведения данных работ обратил внимание глава округа Николай Пестов при объезде микрорайона.

«На данном доме по плану 2020-2022 года проводится капремонт фасада и металлической кровли, а также ремонт и утепление чердачного помещения, меняются оконные блоки в местах общего пользования. Уже рабочие заменили дверные и оконные блоки и приступили к заделке откосов и оштукатуриванию. Ремонт фасада выполнен на более 20%, также уже приступили к ремонту кровли. Завершить ремонт фасада планируется к концу декабря, а ремонт кровли - в начале 2021 года», - сказал Фокин.

Он отметил, что работы выполняются по просьбе жителей, которые неоднократно жаловались на протечки кровли. И добавил, что, помимо данных работ, капремонт проводится в настоящее время еще на пяти домах округа. Все они касаются ремонта фасадов или кровли.