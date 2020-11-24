РИАМО - 24 ноя. За последние сутки на территории Подмосковья выявили 970 новых случаев коронавируса, из них 103 случая заражения диагностировали у пациентов в Королеве, 93 – в Сергиевом Посаде, 86 – в Красногорске, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки 64 случая коронавирусной инфекции также выявили в Раменском, 62 – в Мытищах, 48 – в Воскресенске, 39 – в Ленинском округе, 35 – в Подольске, 31 – в Дмитровском округе, по 26 – в Дзержинском и Пушкине, 24 – в Одинцове, 23 – в Лобне, 21 – в Солнечногорске, 20 – в Серпухове, по 19 – в Балашихе, Клину и Орехово-Зуеве.

По 13 случаев обнаружили в Реутове и Жуковском, 12 – в Чехове, 11 – в Егорьевске и Луховицах, 10 – в Можайске, по девять – в Бронницах, Коломне, Талдоме, Наро-Фоминске, Лыткарине и Домодедове, по восемь – во Фрязине и Дубне, семь – в Щелкове, по шесть – в Ивантеевке и Лотошине, по пять – в Рузе, Серебряных Прудах и Ступине.

По четыре новых случая выявлено в Волоколамске, Краснознаменске и Шатуре, по три – в Лосино-Петровском, Озерах и Зарайске, по два – Богородском округе, Долгопрудном, Истре, Люберцах, Шаховской, Рошале, Химках и Электростали, один – в Павловском Посаде.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили во Власихе, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Черноголовке и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 104 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1943 человека. Выздоровели и выписались 76 105 человек.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.