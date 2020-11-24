РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В Балашихе за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 995 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 104 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 76 105 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 1 943 человека. 2 995 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 19)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.