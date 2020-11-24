РИАМО - 24 ноя. Готовые документы из многофункциональных центров Подмосковья теперь могут получить на дом жители 47 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах», - сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что к концу ноября данная услуга появится во всех подмосковных центрах «Мои документы».

Чтобы воспользоваться сервисом, при обращении за услугой нужно заполнить специальную форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом» на сайте муниципального МФЦ или в офисе «Мои документы».

При заполнении необходимо указать ФИО, контактные данные и адрес заявителя, а также номер заявки. После того, как документы будут готовы, их заберет курьер – он свяжется с заявителем и уточнит удобные дату и время доставки. Для получения документов заявитель должен предъявить паспорт, расписаться за доставку и оплатить ее.

Доставке подлежат не все документы. Полный перечень услуг, доступных для доставки курьерской службой, можно найти на региональном портале.