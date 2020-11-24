РИАМО - 24 ноя. Группа компаний «Инград» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №3 и №4 жилого квартала бизнес-класса «Серебряный парк» на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Два 20-этажных здания рассчитаны в общей сложности на 427 квартир, из которых более 80% уже реализованы.

«В 3-м корпусе предусмотрена одна секция с отделкой и еще две – Whitebox, последние этажи без отделки. Квартиры в четвертом корпусе представлены без отделки», - говорится в сообщении.

Ранее в первой половине 2020 года ГК «Инград» ввела в строй корпуса №2 и №5 ЖК «Серебряный парк». Вместе с жилыми домами было завершено строительство двухуровневого подземного паркинга на 742 машино-места с автомойкой и кладовыми. В рамках последующих этапов будут введены корпуса 1 и 6 и детский сад. Работы находятся в завершающей стадии.

Жилой квартал «Серебряный парк» расположен в Северо-Западном административном округе Москвы и состоит из 6 корпусов (блоков) переменной этажности – 10-20 этажей. Весь комплекс будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года.