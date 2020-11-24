РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. Ученик Краснопутьской школы стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Ученик Краснопутьской школы Максим Лисица стал лауреатом I степени очного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке», - говорится в сообщении.

Высокую оценку жюри получила его работа «Оценка качества родниковой воды в деревне Образцово городского округа Домодедово».