РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. В Домодедове за сутки выявили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 3197 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 970 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 104 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 943 человека. Выздоровели и выписались 76 105 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3197 (плюс 9)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.