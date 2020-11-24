РИАМО - 24 ноя. Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Организация деятельности экстремистской организации», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, основанием для возбуждения данного дела послужили материалы об организации в городе деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и его подразделений, которые признаны Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

«По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации», - сказала Иванова.

Она добавила, что конспиративные сборы проходили в квартире жилого дома на улице Челюскинской. Там последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение «Свидетелей Иеговы».

Кроме того, было установлено, что участники организации склоняли и вербовали новых сторонников из числа москвичей и жителей других субъектов страны.

По данному делу сотрудниками правоохранительных органов в более чем в 20 субъектах России проводятся обыски.

На сегодняшний день установлены и задержаны несколько организаторов и участников запрещенного в стране движения. С ними проведут необходимые следственные действия. Расследование данного дела продолжается.

Видео обыска у «Свидетелей Иеговы» в Москве>>