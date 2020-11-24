РИАМО - 24 ноя. Травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой объяснил, как правильно ходить во время гололеда, избежать падения и сопутствующих травм.

По его словам, передвигаться стоит медленно и внимательно.

«Всегда должна быть готовность упасть, поэтому смотрим под ноги, руки чуть в стороны, колени чуть-чуть согнуты, чтобы была готовность к прыжку не на прямых ногах», – сказал Терновой в эфире радио Sputnik.

Доктор рекомендовал избегать обуви на каблуке и с гладкой подошвой.

«Как на зимней резине, на обуви должен быть грубый протектор. То есть гладкая обувь будет скользить, грубый протектор будет по крайней мере защищать. Чем больше площадь опоры, тем будет правильнее, чем меньше –​ тем легче упасть и повредиться», – добавил эксперт.