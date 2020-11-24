РИАМО - 24 ноя. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, это связано с наступлением осенне-зимнего сезона, сообщает Nation News.

«В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — сказала Голикова.

При этом показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжают расти.

С начала пандемии в РФ уже выявили 2 138 828 ​случаев инфицирования. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.