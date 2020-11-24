РИАМО - 24 ноя. В поселке Битца Ленинского городского округа планируют построить детский сад на 325 мест, дошкольное образовательное учреждение появится в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2024 году», – говорится в сообщении.

Новое дошкольное образовательное учреждение №5 станет комфортным, удобным и безопасным местом для его воспитанников, так как именно на эти пункты уделят особое внимание при проектировании объекта.

Детский сад будет возведен по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.