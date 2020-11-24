РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Не позднее 1 декабря 2020 года жители Люберец, у которых есть в собственности недвижимость (квартира, жилой дом, гараж), земельные участки и транспортные средства должны уплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Оплата налогов осуществляется на основании налогового уведомления. Если по каким-либо причинам налогоплательщик не получил налоговое уведомление или потерял его, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично либо направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«Произвести оплату начисленных налогов можно одним из удобных способов: в отделениях банков, в региональных почтовых отделениях, в кассах подразделений МФЦ, через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», на портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru)», - говорится в сообщении.

Также оплатить налоги можно с помощью единого налогового платежа, который представляет собой «электронный кошелек», пополняемый гражданином на любую сумму. Списывание денежных средств происходит автоматически. Таким способом оплатить налоги можно как за себя, так и за третье лицо.