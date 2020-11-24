РИАМО - 24 ноя. В Московской области за минувшие сутки выявили 970 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили свыше 104 тысяч случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Выздоровело за сутки 558 человек, общее число вылеченных достигло 76 105. Умерли за сутки 21 человек, число смертельных случаев в регионе достигло 1943.

Всего за весь период эпидемии в Подмосковье выявили 104 743 случая коронавируса.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

За сутки в 85 регионах РФ выявили 24 326 новых случаев коронавируса. Зафиксирован 491 летальный исход. Также за сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.