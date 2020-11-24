РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на оперативном совещании поручил сотрудникам администрации организовать качественную и своевременную уборку дорог и тротуаров от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Когда снегопады и резкие перепады температуры, то на дорогах и тротуарах образуется наледь. Работа по уборке территории организована у нас пока слабо. Поэтому прошу обратить внимание на содержание дорог и тротуаров. Все силы и средства для качественной уборки у нас есть, надо ее организовать вместе с управляющими компаниями. Зима только началась, мы не должны допускать, чтобы территория была в бесхозном состоянии», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю управляющими и подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий.