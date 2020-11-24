РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В подмосковной Балашихе до 30 ноября принимают заявки на участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Леди-Бизнес. Подмосковье – 2020», в текущем году его проведут в онлайн-формате, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Леди-бизнес. Подмосковье-2020» проводится Торгово-промышленной палатой Московской области при поддержке правительства региона. Принять участие в муниципальном этапе конкурса могут жительницы Балашихи, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самозанятыми, учредителями или руководителями компаний городского округа.

«В этом году конкурс проведут в онлайн-формате. Для участниц подготовлены дистанционные задания и новые номинации. Бизнес-леди могут также принять участие в конкурсах по следующем направлениям деятельности: социальный бизнес, недвижимость, туризм, образование и воспитание, индустрия красоты, сфера здоровья и сельское хозяйство. Заполнить электронную заявку можно до 30 ноября по ссылке», - говорится в сообщении.

По вопросам участия в муниципальном этапе конкурса можно обратиться к помощнику президента Балашихинской ТПП Роману Далада по телефонам +7(495) 529-10-00, 8(985) 896-91-81 или на электронную почту ved@btpp.ru.