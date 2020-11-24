РИАМО - 24 ноя. Стало известно имя следующего соперника российского бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Валиева, им стал американский боец MMA Джулио Арсе, сообщает Газета.ru.

«Бой состоится 6-го февраля», — говорится в сообщении.

Для Валиева поединок с Арсе станет вторым в рамках UFC. В первом бою он проиграл Тревину Джонсу техническим нокаутом.​

В активе 31-летнего Арсе 16 побед и четыре поражения. На счету 30-летнего Валиева 16 побед и два поражения, один бой признан несостоявшимся.