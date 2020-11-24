РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В рамках областной акции «Мы помогаем врачам» представители группы компаний «Ранд-Транс» вручили фруктовые наборы медикам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Акция прошла во вторник в поликлиническом отделении №6 городского округа Люберцы.

«Нашим врачам сейчас очень тяжело, и для того, чтобы поднять им настроение, поддержать приняли решение вместе с транспортным перевозчиком - группой компаний «Ранд-Транс» вручить фруктовые наборы. Туда входят цитрусовые и яблоки», - сказал исполняющий обязанности замглавы администрации округа Николай Покацкий.

По словам пресс-секретаря ГК «Ранд-Транс» Анны Харитоновой, перевозчик уже проводил подобные акции в рамках областного мероприятия «Мы помогаем врачам» в Королеве и Лыткарине. В Люберцах акция прошла впервые.

«Мы выделили пять тонн фруктов для вручения врачам. Они поступят в 37 медицинских учреждений Люберец», - отметила Харитонова.

Она уточнила, что «Ранд-Транс» выделила брендированные маршрутные такси для снижения нагрузки на медиков. Их доставляют домой или на выезды к пациентам, также в данных автомобилях могут перевозить в медучреждения пациентов с коронавирусом.