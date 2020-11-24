РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе депутатом совета депутатов Балашихи Марком Черемисовым проверил фитнес-клуб в микрорайоне Кучино Балашихи на соблюдение противоэпидемических мер, нарушений выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Депутаты осмотрели тренажерный зал, помещение для йоги и фитнеса, борцовский ринг и раздевалки фитнес-клуба. Его руководитель Александр Денежкин отметил, что с начала первой волны пандемии термометрия, маски, санитайзеры, бахилы, обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами - стали непременной частью обязанностей его сотрудников. Одновременно в зале находится не более 10 человек и после каждой тренировки проводится тщательная санобработка.

«В непростое время предприятие продолжает работать, соблюдая все предписания, сохраняя рабочие места, и оказывает услуги жителям. Важно для таких предпринимателей сохранить меры поддержки в период спада спроса из-за пандемии», - сказал Ефимов.

Он напомнил, что для малого и среднего бизнеса совокупный тариф страховых взносов снижается с 30% до 15% для части зарплат, превышающей в течение месяца МРОТ (12130 рублей). Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование установлен в размере 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не уплачиваются.