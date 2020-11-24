РИАМО - 24 ноя. За минувшие сутки в московские больницы доставили 1648 человек с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 429 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

В городе зарегистрировано 5838 новых случаев коронавируса за сутки.

«Среди заболевших 12,1% — дети, 40% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% — от 46 до 65 лет, еще 10,8% — от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших — люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто с ними был в контакте, находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 566 417 случаев заражения, умерли 8455 пациентов, выздоровели 416 242 человека.

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24 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.