РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники полиции городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» с заявлением обратился 26-летний местный житель об угоне автомобиля иностранного производства, припаркованного около дома на улице Воронина. Сумма ущерба составила более 290 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 39-летний местный житель. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.