РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 ноя. В городском округе Мытищи полицейскими задержан подозреваемый в краже денежных средств и ювелирного украшения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от местной жительницы о краже у нее золотого браслета и денежных средств из квартиры, расположенной в доме на улице Колпакова. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи задержан 28-летний ранее судимый житель ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного отделения МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

Мытищинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.