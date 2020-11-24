РИАМО - 24 ноя. В столице за сутки выявили 5838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии зафиксировали 566 417 случаев заражения, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Москве за минувшие сутки выздоровел 5601 пациент. Число людей, вылеченных от инфекции, достигло 416 242.

За сутки также скончалось 76 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8455 человек с диагностированным Covid-19.

В России за сутки выявили 24 326 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 23 226 пациентов, зафиксирован 491 смертельный исход.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 2 138 828 случаев Covid-19, умер 37 031 человек, выздоровел 1 634 671 пациент.

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24 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.