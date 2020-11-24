РИАМО – 24 ноя. Более чем на 56% выросло число нелегальных кредиторов в третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущими двумя, жалобы людей на незаконных взыскателей долгов также серьезно увеличились, пишет во вторник газета «Известия».

В Центробанке тенденцию связывают с послаблением карантинных мер.

«За девять месяцев нынешнего года выявлено 593 «черных кредитора», что на 62,4% ниже, чем за аналогичный период 2019-го. <...> Спад в основном наблюдался в первой половине года на фоне ограничений, связанных с распространением вируса. Однако в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом количество выявленных нелегальных кредиторов выросло с 132 до 207, или на 56,8%», - отмечается в публикации.

Также Банк России выявил свыше 1 тысячи нелегальных финансовых организаций. По мнению директора департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерия Ляха, сравнение по кварталам показательно: доля интернет-мошенничества выросла.

«Но нелегальных кредиторов стало меньше, так как этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайна, шаговой доступности и при передаче наличных из рук в руки», - сказал Лях.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказывает, что люди стали чаще жаловаться на коллекторов во время пандемии. За три квартала число обращений выросло на 20% по сравнению с таким же периодом 2019 года.​