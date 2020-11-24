РИАМО - 24 ноя. На открытии торговой сессии на Московской бирже во вторник курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю, передает Газета.ru.

«По состоянию на 10:02, курс доллара упал на 34 копейки и составил 75,84 рубля», — говорится в сообщении.

Курс европейской валюты также снизился на 34 копейки — до 89,86 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1%.

Аналитики считают, что причинами укрепления нацвалюты стал рост рынка энергоносителей и умеренное укрепление валют развивающихся стран.