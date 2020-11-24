РИАМО - 24 ноя. Почти до 70% увеличилась заполняемость подмосковных коворкингов, летом она было порядка 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для коворкинга 70% заполняемости – это достаточно много. Учитывая, что после первой волны коронавируса в летний период средняя заполняемость помещений не превышала 30%, можно говорить о восстановлении предпринимательской активности», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в Подмосковье с октября 2020 года действует новая мера поддержки предпринимателей. Субъекты малого и среднего бизнеса и самозанятые могут получить места в коворкингах региона за 10% от их стоимости. А 90% компенсируется за счет бюджетных средств.

«Новая мера поддержки направлена стимулирование предпринимательской деятельности, кроме того, это позволяет повысить востребованность коворкингов Подмосковья, для которых сегодня чрезвычайно важно сохранить нынешний уровень заполняемости», - подчеркнула министр.

Она отметила, что услугу по компенсации средств за рабочие места можно получить в центрах «Мой бизнес». С октября по март за счет новой программы поддержки планируется привлечь в региональные коворкинги свыше 200 предпринимателей.