РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Жители деревни Марусино подмосковных Люберец пожаловались на отсутствие света более 12 часов, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница деревни Евгения.

«Уже больше 12 часов в частном секторе деревни Марусино нет света. У нас уже текут холодильники!» - сказала Евгения.

Она добавила, что жители с 21:00 23 ноября звонят в разные службы.

По словам сотрудника пресс-службы администрации округа, на месте работает «Мособлэнерго». В течение часа электричество включат.