РИАМО - 24 ноя. В 2020 году по программе реновации новое жилье предоставили свыше 5 тысячам человек, они проживают в 62 домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Под переселение передано 13 «стартовых» новостроек.

«С момента запуска программы реновации в Москве обеспечено переселение жителей 190 домов. В текущем году новое жилье предоставили свыше 5,6 тысячи человек. До конца года запланировано переселение еще около 10 тысяч жителей», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что в этом году переселение стартовало в 15 районах восьми административных округов.

Переселение ведется в рамках первого этапа программы реновации на период 2020-2024 годы.