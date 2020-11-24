РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Волонтерский штаб «Единой России» Балашихи за неделю оказал помощь 18 семьям Балашихи, которые ушли на самоизоляцию, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов в режиме ВКС провел заседание с волонтерским штабом местного отделения партии. За прошедшую неделю партийцы доставили лекарства, средства защиты, продуктовые наборы 18 семьям, которые ушли на самоизоляцию. Депутат поблагодарил активистов штаба за работу.

«Важно продолжать оказывать адресную помощь, привлекая к акциям членов партийных ячеек в микрорайонах города, а также информировать горожан о работе горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550-50-30», - сказал Ефимов.

По словам руководителя Исполкома Галины Черкасовой, звонки поступают из всех микрорайонов Балашихи. Для выполнения просьб граждан подключают депутатов городского совета.

Руководитель фракции «Единая Россия», председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов рассказал в ходе заседания, что, помимо волонтерской работы, депутаты провели рейды по аптекам на наличие противовирусных лекарств, осуществили контроль ремонтов в многоквартирных домах и онлайн-приемы граждан.

Заместитель руководителя Исполкома Александр Евсюткин добавил, что также в рамках акции «Единой России» «Коробка храбрости» депутаты передали игрушки для детского отделения Балашихинской областной больницы.

Волонтерский штаб в Балашихе: 8 (495) 522-50-19, 8 (495) 521-12-03. Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»: 8 (498) 547-34-35.