РИАМО - 24 ноя. Соблюдение мер профилактики коронавируса проверили в ходе рейдов в четырех столичных театрах, серьезных нарушений выявлено не было, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

«Обследованы театр Маяковского, театр «Практика», театр Табакова и «Мастерская Петра Фоменко» на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима сотрудниками и посетителями», — сказал Комаров.

Он подчеркнул, что сотрудники и посетители были в масках и перчатках. Рассадка проводится с соблюдением дистанции. При этом в театре Маяковского для этого даже специально сняли сидушки.

Комаров добавил, что серьезных нарушений в учреждениях не выявили, поэтому административных санкций к театрам не применят.

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