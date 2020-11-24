РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Во вторник центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных жителей на онлайн-мероприятие «С Марком Твеном по Миссисипи», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мальчишек и девчонок ждет увлекательная онлайн-выставка, посвященная 185-летию со дня рождения писателя», - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к мероприятию в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/cdb.brigantina/. Начало в 10:00.