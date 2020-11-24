РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Порядка 40 поисковиков работают в подмосковном Красногорске в трех отрядах, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В городском округе Красногорск поисковой деятельностью занимаются порядка 40 человек в трех объединениях разных направлений», - говорится в сообщении.

В округе работают коллектив поискового отряда «Герои неба» под руководством Андрея Кушнира, поисковый отряд «Альтаир» под командованием Владимира Жаркого и военно-исторический центр «Искатель», которым руководит Леонид Трестин.

Активисты и члены Красногорских поисковых сообществ проводят полевые выезды и экспедиции на поля сражений, работают в архивах, помогают родственникам героев ВОВ узнать о судьбе своих близких.

Кроме того, поисковики проводят памятные акции, наполняют книги Памяти и составляют музейные экспозиции и выставки.