РИАМО - 24 ноя. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорта транспортных средств, передает Федеральное агентство новостей.

Приказ главы ведомства уже зарегистрировали в министерстве юстиции РФ.

«Новые правила будут действовать на выдачу разрешений на установку устройств для световых и звуковых сигналов», — говорится в сообщении.

Отныне в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут находиться надписи на русском, английском и французском языках.

В ПТС и свидетельства о регистрации авто также внесены новые данные. К примеру, в свидетельстве будут указываться сведения о мощности двигателя транспортного средства, число пассажирских мест в салоне и допустимая максимальная масса.