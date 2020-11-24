РИАМО - 24 ноя. Московское областное управление ФАС России вынесло постановление о наложении штрафа на ООО «СК «СтройСервис» на сумму в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в региональном управлении ФАС возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АртТоргСтрой» и ООО «СК «СтройСервис» в части заключения устного картельного соглашения.

«Его реализация привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых МУ «Администрация Дмитровского сельского поселения», МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа» и МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа на предмет ремонта и содержания улично-дорожной сети в Дмитровогородском сельском поселении, работ по установке вентиляции и оконных проемов в ДК Сергиево-Посадского округа», — говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство признало компанию нарушившей закон и приняло решение о передаче материалов для привлечения ее к административной ответственности.