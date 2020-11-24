РИАМО - 24 ноя. Сведения в отношении ООО «СК-Инновация» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, на действия общества пожаловались в министерстве имущественных отношений Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по опрессовке и подготовке инженерного оборудования к отопительному сезону в Москве.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Антимонопольный орган решил включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков.