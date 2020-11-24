РИАМО - 24 ноя. С 24 по 26 ноября в Москве проведут онлайн-встречи с российскими писателями, они расскажут зрителям о своем творчестве и познакомят с книжными новинками, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Интервью с авторами будут транслировать в прямом эфире трижды в день: в 12:00, 14:00 и 16:00. Онлайн-трансляции будут вести из «Библиотеки издательств», это читальня в медиацентре парка «Зарядье», — говорится в сообщении.

Писатели расскажут родителям, учителям, взрослым и детям, как сказки тренируют память малышей, а также какие книжки лучше выбирать для чтения с малышами. Кроме того, пользователям разъяснят тонкости работы издательств и процесс написания учебников по литературе.

Откроет серию онлайн-встреч автор детских книг, драматург Наталия Немцова, а закроет писательница Анна Печерская.

Описание и расписание встреч, а также ссылки на них можно найти на портале «Онлайн.Библиогород». Для просмотра онлайн-встреч регистрация на требуется.