РИАМО - 24 ноя. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт мостовых сооружений Москвы, всего отремонтировали более 30 мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК. Отремонтировано более 160 тысяч квадратных метров гидроизоляции, уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия», — отметил Бирюков.

Ремонт проводился в связи с появлением локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах. Специалисты сделали новую гидроизоляцию, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов.

«На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие», — добавил заммэра.

Он отметил, что работы проводили круглосуточно, а задействованы у них были порядка 2 тысяч человек и 900 единиц техники.

Все запланированные ремонтные работы выполнены, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. При этом некоторые объекты сдали раньше срока. Это позволило сократить время ограничения движения транспорта.